Concert Trompette & Orgue Eglise Saint-Loup-Lamairé, dimanche 14 avril 2024.

Concert avec Frédéric Schiel et Francis Jacob, trompette et orgue. Johann Sebastien Bach, Georg Friedrich Haendel, Alessandro Marcello, et Tomaso Albinoni. Le concert a lieu à 17 h, au sein de l’église de Saint-Loup-sur-Thouet. Organisé par l’association les Amis de l’Orgue de Saint-Loup. Tarifs 12 €. Réservations conseillées 06 88 79 31 84. .

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Eglise 15 Grand’Rue Théophane Vénard

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

