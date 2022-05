CONCERT TROMPETTE & ORGUE Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

CONCERT TROMPETTE & ORGUE Charmes, 15 mai 2022, Charmes. CONCERT TROMPETTE & ORGUE Charmes

2022-05-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-15 16:30:00 16:30:00

Charmes Vosges Charmes La paroisse de Charmes vous convie à un concert trompette & orgue le dimanche 15 mai 2022 à 15h à l’église Saint-Nicolas de Charmes, interprété par Jérémy MARCHAL à l’orgue et Clément FOISSEL à la trompette.

Jérémy Marchal : à 16 ans, il découvre et se passionne pour l’orgue. Professeur d’orgue aux écoles de musique des 2 vallées et de Gérardmer, il continue à se perfectionner aux claviers.

Clément Foissel : a suivi des études de trompette au conservatoire Olivier Douchain de Saint-Dié. Il est professeur de trompette à l’école de musique de Gérardmer.

Entrée libre. Chapeau à la sortie. charmes@catholique88.fr +33 3 29 38 10 28 Paroisse Charmes

Charmes

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Charmes, Vosges Autres Lieu Charmes Adresse Ville Charmes lieuville Charmes Departement Vosges

Charmes Charmes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes/

CONCERT TROMPETTE & ORGUE Charmes 2022-05-15 was last modified: by CONCERT TROMPETTE & ORGUE Charmes Charmes 15 mai 2022 charmes Vosges

Charmes Vosges