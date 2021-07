Taintrux Taintrux Taintrux, Vosges CONCERT TROMPETTE ET ORGUE Taintrux Taintrux Catégories d’évènement: Taintrux

Vosges

CONCERT TROMPETTE ET ORGUE Taintrux, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Taintrux. CONCERT TROMPETTE ET ORGUE 2021-07-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-17 22:31:00 22:31:00 Place Michel Poirel Eglise

Taintrux Vosges Taintrux Concert de Sébastien Durand et Dominique Dantand.

Œuvres de Bach, Haendel, Telemann.

L’AROT (Association pour le Rayonnement des Orgues) est heureuse d’ouvrir la saison 2021 avec Sébastien Durand, à l’origine de la restauration de l’orgue de Taintrux dont il était titulaire et Dominique Dantand, organiste titulaire de l’orgue de Vézelise et fidèle de l’action pour le rayonnement de des orgues.

Participation libre. +33 3 29 50 08 90 AROT dernière mise à jour : 2021-07-02 par

