Sarrebourg Moselle Ce concert sera donné par Frédéric Schiel, professeur de trompette au Conservatoire de Strasbourg et Roselyne Koeniguer à l’orgue. Le répertoire qu’ils interpréteront sera varié, passant par Albinoni, Bach ou encore Martini. L’entrée sera libre avec un plateau à la sortie. Sarrebourg

