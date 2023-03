Concert Trompette et orgue Le Bourg Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc Catégories d’Évènement: Anzy-le-Duc

Saône-et-Loire Anzy-le-Duc Pour célébrer la rénovation du transept de l’église romane, les Amis de l’église sont heureux de vous proposer un concert Trompette et orgue avec Romain Leleu et Ghislain Leroy. La billetterie ouvrira le 6 mars à 9h. Places numérotées dans la nef centrale. ot.marcigny-semur@wanadoo.fr +33 3 85 25 39 06 Le Bourg Eglise romane Anzy-le-Duc

