CONCERT TROMPETTE AVEC BRUNO ESPOSITO
Balaruc-les-Bains, Hérault

Hérault

CONCERT TROMPETTE AVEC BRUNO ESPOSITO
15 août 2021
16:30:00

Fête locale avec le Comité des Fêtes. Au programme un grand hommage à Edith Piaf ainsi que les plus beaux airs de trompette accompagnés au piano.

