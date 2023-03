Concert trompes de chasse par les Trompes St Hubert du Bocage, 12 mars 2023, Saint-Sauveur-le-Vicomte .

Concert trompes de chasse par les Trompes St Hubert du Bocage

Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

2023-03-12 – 2023-03-12

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Manche

Concert de trompes de chasse par les Trompes St Hubert du Bocage à 15h dans l’abbaye de St Sauveur le Vicomte.

Participation libre, vente de gâteaux.

Organisé par la communauté Foi et Lumière Julie Postel de Valognes au profit d’une école pour filles en Inde à Alimukku et des communautés Foi et Lumière en particulier celles de l’étranger.

+33 6 43 21 83 13

Saint-Sauveur-le-Vicomte

