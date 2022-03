Concert Trompe de Chasse à Fagnières Fagnières Fagnières Catégories d’évènement: Fagnières

Fagnières Marne Fagnières Concert de trompe de chasse, vendredi 17 juin 2022 de 20h à 22h à l’hippodrome du Mont Choisy – Route Départementale 5 – Châlons-en-Champagne (à côté de la Maison de la Chasse et de la Nature). Entrée libre. Parking gratuit. Il n’est pas nécessaire de réserver. chasseurdefrance@fdc51.com +33 3 26 65 17 85 https://www.fdc51.com/ Fagnières

