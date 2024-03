Concert Trombolympe à l’occasion des jeux Olympiques de Paris Salle des Allobroges CLUSES, samedi 23 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

Les professeurs de trombone du département ont souhaité, profiter des jeux olympiques de Paris pour mettre en valeur cet instrument qui occupe une place importante dans les orchestres à vent. Ils ont réussi à réunir plus de 70 élèves des écoles de musique et conservatoires de toute la Haute-Savoie sous la houlette de leurs professeurs, en prélude de cette année olympique.

Dans le cadre de ce concert, c’est avec plaisir que nous les accueillerons, pour un programme « trombolympique » et pour l’occasion le public découvrira une création pour Quatuor de trombones « Rhapsodie Cinématographique ».

La première partie sera assurée par les élèves de l’Orchestre à l’École des Ewües 2

Concert gratuit

Salle des Allobroges 14 place des allobroges , 74300 CLUSES CLUSES 74300 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes