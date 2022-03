Concert Trois cafés gourmands pour le cinquantenaire du Comité des fêtes de Pellegrue Pellegrue Pellegrue Catégories d’évènement: Gironde

Pellegrue

Concert Trois cafés gourmands pour le cinquantenaire du Comité des fêtes de Pellegrue Pellegrue, 11 juin 2022, Pellegrue. Concert Trois cafés gourmands pour le cinquantenaire du Comité des fêtes de Pellegrue Place du 08 Mai 1945 Halle Pellegrue

2022-06-11 – 2022-06-11 Place du 08 Mai 1945 Halle

Pellegrue Gironde Pellegrue EUR 30 30 Pour son cinquantenaire, le Comité des fêtes de Pellegrue vous propose Trois Cafés Gourmands en concert et Mickaël VIGNEAU en première partie à 21h.

Réservations : Ticketmaster – France billet – Box.office

Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Cultura, Forum.

Place du 08 Mai 1945 Halle Pellegrue

