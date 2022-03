CONCERT – TROIS CAFÉS GOURMANDS COMME DES ENFANTS Yutz, 16 mars 2022, Yutz.

38 EUR

Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés Gourmands. Joviale et fédératrice. Saine et populaire. Instantanée et accueillante.

En salle ou en plein air : même adhésion massive, même résonance collective.

N’est-ce pas un tour de force de comptabiliser plus de 190 millions de vues sur YouTube pour le clip « À nos Souvenirs » ? Ou d’ériger un premier album, « L’air de rien », en triple disque de platine ?

Après une année 2019 riche en émotions et en concerts, Trois Cafés Gourmands a cherché le ton et l’habit adéquat sans bousculer son ADN initial : le célèbre trio d’amis revient sur scène en 2021 avec son enthousiasme contagieux, pour partager sa joie de vivre, sa sympathie et vibrer au son du tout nouvel album « Comme des Enfants ».

lamphy@wanadoo.fr +33 3 82 56 14 15 https://www.lamphy.ville-yutz.fr/index.php/2021/09/13/16-03-22-trois-cafes-gourmands-comme-des-enfants/

