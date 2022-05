Concert Troiad ar c’herdin – harpe et guitare Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer Dimanche 19 juin

Bar resto du camping de la Vallée de l’Hyères Carhaix

Concert gratuit 20h30

Troiad ar c’herdin – harpe et guitare Possibilité de restauration sur place – Plat + Dessert 13,50 euros à partir de 19h30

