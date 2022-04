Concert Trobairitz, poésie féminine du Moyen Age Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Concert Trobairitz, poésie féminine du Moyen Age Lannion, 29 mai 2022, Lannion. Concert Trobairitz, poésie féminine du Moyen Age Chemin de la Chapelle Chapelle Notre-Dame-de-Port-Blanc Lannion

2022-05-29 – 2022-05-29 Chemin de la Chapelle Chapelle Notre-Dame-de-Port-Blanc

Lannion Côtes d’Armor +33 6 81 53 23 71 http://www.ingrid-blasco.com/spectacles/trobairitz/ Chemin de la Chapelle Chapelle Notre-Dame-de-Port-Blanc Lannion

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Chemin de la Chapelle Chapelle Notre-Dame-de-Port-Blanc Ville Lannion lieuville Chemin de la Chapelle Chapelle Notre-Dame-de-Port-Blanc Lannion Departement Côtes d'Armor

Lannion Lannion Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Concert Trobairitz, poésie féminine du Moyen Age Lannion 2022-05-29 was last modified: by Concert Trobairitz, poésie féminine du Moyen Age Lannion Lannion 29 mai 2022 Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes d'Armor