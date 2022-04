Concert Trobairitz, 24 mai 2022, .

Concert Trobairitz

2022-05-24 20:30:00 – 2022-05-24

Concert poésie féminine et ancienne et musique d’aujourd’hui à la chapelle ND de Lourdes, sur les hauteurs de Primel-Trégastel.

Organisé par l’association Primel Amitiés. Participation libre “au chapeau”.

primelamitie@gmail.com +33 7 86 44 41 93 http://primelamities.weebly.com/

Concert poésie féminine et ancienne et musique d’aujourd’hui à la chapelle ND de Lourdes, sur les hauteurs de Primel-Trégastel.

Organisé par l’association Primel Amitiés. Participation libre “au chapeau”.

dernière mise à jour : 2022-04-23 par