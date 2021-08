Nestier Nestier Hautes-Pyrénées, Nestier Concert // Trip for Leon Nestier Nestier Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Nestier

Concert // Trip for Leon Nestier, 10 septembre 2021, Nestier. Concert // Trip for Leon 2021-09-10 21:00:00 – 2021-09-10 au théâtre de verdure du Mont Arès NESTIER

Nestier Hautes-Pyrénées Trip for Léon compose une musique trip-hop électro/folk !

Des envolées lyriques, du downtempo acoustique, des machines électroniques mêlées aux instruments traditionnels et électriques. Restauration possible sur place à partir de 19h00 dans le respect des gestes du quotidien. Participation libre et consciente. http://facebook.com/mont.desarts.7 dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Nestier Autres Lieu Nestier Adresse au théâtre de verdure du Mont Arès NESTIER Ville Nestier