Concert Trios et Miniatures Chemin Henri IV Bizanos, jeudi 15 février 2024.

Concert Trios et Miniatures Chemin Henri IV Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Ce concert sera l’occasion de mettre à l’honneur le hautbois et le basson, instruments à vent ayant connu leurs heures de gloire comme solistes à l’époque baroque, héros de l’Orchestre à l’époque classique et romantique mais moins représentés en musique de chambre.

Francis Poulenc soucieux de les remettre en avant, comme d’autres compositeurs français, compose en 1926 le Trio pour hautbois, basson et piano devenu depuis l’œuvre emblématique de cette formation et l’une des seules œuvres originales écrites pour ces trois instruments.

Les transcriptions permettent alors de s’approprier les grands classiques du répertoire. Le programme mettra en lumière l’évolution des styles à travers les époques trio de Beethoven, une pièce brillante de Mendelssohn et quelques miniatures de Paul Juon. EUR.

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-15

Chemin Henri IV Château de Franqueville

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

