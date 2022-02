Concert Triorganik Café concert Le Blizart,rue de la Gare La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Concert Triorganik Café concert Le Blizart,rue de la Gare, 25 février 2022, La Chaise-Dieu. Concert Triorganik

Café concert Le Blizart, rue de la Gare, le vendredi 25 février à 20:00

Triorganik est né de la rencontre du leader Joseph Bonneton, l’un des rares violonistes de jazz actifs de la région Rhône Alpes, du batteur Julien Ducruet et du pianiste et organiste Adlane Aliouche. Les styles proposés par le trio sont divers, alternants compositions en majorité, parsemé de standards rearrangés, bien que le phare musical du groupe soit le jazz, dans l’influence et la lignée du trio Hlp (Daniel Humair, Eddy Louis et Jean Luc Ponty) en 1968. Des compositions sont également mises en avant, tout comme l’interprétation d’ailleurs, avec les influences de Chick Corea, Brad Mehldau, Jean Luc Ponty, Stephane Grapelli ou encore Aaron Parks. Vous ne manquerez pas d’apprécier le son magique de l’orgue, la finesse des cymbales, tout comme la subtilité du violon 5 cordes…

Entrée libre

Hip hop jazz Café concert Le Blizart,rue de la Gare La Chaise Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu Café concert Le Blizart,rue de la Gare Adresse La Chaise Dieu Ville La Chaise-Dieu lieuville Café concert Le Blizart,rue de la Gare La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

Café concert Le Blizart,rue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Concert Triorganik Café concert Le Blizart,rue de la Gare 2022-02-25 was last modified: by Concert Triorganik Café concert Le Blizart,rue de la Gare Café concert Le Blizart,rue de la Gare 25 février 2022 Café concert Le Blizart La Chaise-Dieu rue de la Gare La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu Haute-Loire