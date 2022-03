Concert Trio Vladimir Torres Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: Arleuf

Nièvre

Concert Trio Vladimir Torres Arleuf, 22 avril 2022, Arleuf. Concert Trio Vladimir Torres Arleuf

2022-04-22 – 2022-04-22

Concert Trio Vladimir Torres (jazz). Riche de nombreuses influences tant par ses origines géographiques et culturelles que par son expérience et sa pratique musicale, Vladimir a développé une écriture musicale singulière, qui attache autant d'importance à la construction mélodique, harmonique, à l'arrangement qu' à la place de l'improvisation. Imaginant à chaque fois la composition comme étant l'illustration d'une idée, d'un sentiment ou d'une expérience vécue. Un peu comme s'il s'agissait de la bande son de son existence. Un univers musical singulier où vont se mêler jazz, pop, musiques latines ou encore moyen-orientales.

