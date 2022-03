Concert Trio Topaze PHONO Museum Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Tel un peintre, le Trio Topaze explore la palette infinie du répertoire pour flûte, alto et harpe avec la volonté de faire renaître des œuvres méconnues et de créer de nouvelles pièces aux côtés des chefs-d’œuvre dédiés à la formation… Lorsque le souffle évanescent de la flûte se mêle à la rondeur boisée de l’alto et à la fluidité insaisissable de la harpe, on voit, autant que l’on entend, des contrastes de textures, des jeux de clairs-obscurs, une alchimie de couleurs émaillée d’éclats de lumière… Tel un peintre, le Trio Topaze explore la palette infinie du répertoire pour flûte, alto et harpe avec la volonté de faire renaître des œuvres méconnues et de créer de nouvelles pièces aux côtés des chefs-d’œuvre dédiés à la formation. Sensibles aux interactions entre les arts, les musiciennes du Trio Topaze ont à cœur de mettre en résonance des œuvres picturales ou littéraires lors de leurs concerts, créant un mélange des sens propice à la poésie des sons et à l’imaginaire. Le Trio Topaze sera en concert au PHONO Museum Paris, avec au programme : Debussy, Bonis, Rohozinsky, Bax. PHONO Museum Paris 53 Boulevard Marguerite de Rochechouart Paris 75009 Contact : phonomp@gmail.com https://www.facebook.com/phonomuseum.paris https://twitter.com/home Concert

