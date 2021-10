Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Concert : Trio Sora Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Concert : Trio Sora Saint-Dizier, 15 décembre 2021, Saint-Dizier. Concert : Trio Sora Théâtre Place Aristide Briand Saint-Dizier

2021-12-15 – 2021-12-15 Théâtre Place Aristide Briand

Saint-Dizier Haute-Marne Saint-Dizier Haute-Marne Trio 100% féminin avec piano et violoncelles. Trio 100% féminin avec piano et violoncelles. A 20h30 +33 3 25 07 31 40 Trio 100% féminin avec piano et violoncelles. Théâtre Place Aristide Briand Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Théâtre Place Aristide Briand Ville Saint-Dizier lieuville Théâtre Place Aristide Briand Saint-Dizier