Concert TRIO SOMETHING TOUR Desvres, 8 mai 2022, Desvres.

Concert TRIO SOMETHING TOUR Desvres

2022-05-08 – 2022-05-08

Desvres Pas-de-Calais

Desvres Dimanche 8 mai à Desvres, c’est le retour de la Fille Prodige ! La grande chanteuse Anne Ducros, native de la ville, sera sur la scène de la salle Raymond-Dufour pour un concert exceptionnel.

Autour d’elle, une foule de musiciens du coin et même quelques enfants bricoleurs !

Anne Ducros en quelques grands moments :

Une Victoire de la Musique en 2001 et une multitude de récompenses tout au long de sa carrière

Des collaborations avec les plus grands, de Didier Lockwood à Michel Petrucciani en passant par Ray Brown et Rene Urtreger

Une belle incursion à la télé en 2008, en tant que prof de chant de la #StarAcademy

Un titre de chevalier des Arts et des Lettres, décerné en 2013 par Aurélie Filippetti

Un magnifique album hommage à Ella Fitzgerald enregistré avec le Coups de Vents Wind Orchestra… et plusieurs décennies d’amitié avec Coups de Vents et son équipe !

Tarif unique 10€ > gratuit – 12 ans

Infos et billetterie / Office de la culture de Desvres : 09 66 91 80 49

Billets disponibles :

à DESVRES >Office de la culture, Médiathèque.

à SAMER > Mairie

à OUTREAU > Espace culturel Leclercq

+33 9 66 91 80 49

