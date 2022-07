Concert Trio Pham Montceaux-Ragny, 13 août 2022, Montceaux-Ragny.

Concert Trio Pham

Rue Les colonnes Théâtre de Verdure Montceaux-Ragny Saône-et-Loire Théâtre de Verdure Rue Les colonnes

2022-08-13 – 2022-08-13

Théâtre de Verdure Rue Les colonnes

Montceaux-Ragny

Saône-et-Loire

Montceaux-Ragny

12 EUR VINH PHAM, violon & alto, ZUNG PHAM, violon & alto et MINH QUYÊN PHAM, violoncelle. Tous trois sont lauréats de concours internationaux. Parallèlement à leur carrière personnelle de soliste et de chambriste qui les mène dans le monde entier, et riches d’une grande expérience de musique d’ensemble, notamment au sein des plus prestigieux orchestres mais aussi au-delà du cadre de la musique dite « classique », les PHAM éprouvent depuis toujours une émotion et un plaisir particuliers à jouer en « PHPHAMILLE » !

L’authenticité de sentiment avec laquelle tous trois interprètent les œuvres se lie au plaisir de communiquer toutes ces choses qui émanent de leur interprétation et de leurs arrangements.

davidrougerie@yahoo.fr http://www.davidrougerie.sitew.com/

VINH PHAM, violon & alto, ZUNG PHAM, violon & alto et MINH QUYÊN PHAM, violoncelle. Tous trois sont lauréats de concours internationaux. Parallèlement à leur carrière personnelle de soliste et de chambriste qui les mène dans le monde entier, et riches d’une grande expérience de musique d’ensemble, notamment au sein des plus prestigieux orchestres mais aussi au-delà du cadre de la musique dite « classique », les PHAM éprouvent depuis toujours une émotion et un plaisir particuliers à jouer en « PHPHAMILLE » !

L’authenticité de sentiment avec laquelle tous trois interprètent les œuvres se lie au plaisir de communiquer toutes ces choses qui émanent de leur interprétation et de leurs arrangements.

Théâtre de Verdure Rue Les colonnes Montceaux-Ragny

dernière mise à jour : 2022-07-06 par