Concert Trio Per vari Kervarec Rue de Reims Rosporden, dimanche 12 mai 2024.

Concert Trio Per vari Kervarec Rue de Reims Rosporden Finistère

Le Trio Pêr Vari Kervarec vous présente son nouveau spectacle « L’Héritage de Bretagne ».

Tout au long du siècle, des érudits, des poètes, des militants ont développé un discours sur les singularités de la Bretagne. Des écrivains et des peintres ont construit les images.

Les Bretons ont mené des batailles pour préserver notre culture, riche de nos langues, de nos musiques et de nos danses.

Elle fut pourtant une région oubliée, délaissée par la République. A la fin du 19ème siècle, on interdisait même sa langue dans les écoles sous peine de punission pour les élèves qui la parlait ;

Pour survivre, de nombreux Bretons s’exilaient à Paris, au Havre, à Lyon, au Canada et aux Etats-Unis…

Après la 2nd Guerre mondiale, la révolution agricole bouleversait la vie à la ferme. Les paysans Bretons quittaient massivement leurs terres.

Les années 70 furent celle d’une renaissance, une partie de la jeunesse bretonne redécouvraient sa culture, se réappropriaient les langues et la musique.

La Bretagne partait avec un héritage plus différent que celui des autres régions françaises, avec la spécificité de cette langue celtique, une culture paysanne riche de sa diversité, mais surtout, elle a eu des acteurs qui ont contribué non seulement à recenser cette diversité culturelle interne à la Bretagne, mais aussi à la renouveler, à la rendre vivante.

De Glenmor à Xavier Grall, d’Angela Duval aux Soeurs Goadec, de Youenn Gwernig à Alan Stivell, en passant par Maodez Glanndour. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 16:30:00

fin : 2024-05-12

Rue de Reims Eglise Notre Dame

Rosporden 29140 Finistère Bretagne triopervarikervarec@gmail.com

L’événement Concert Trio Per vari Kervarec Rosporden a été mis à jour le 2024-03-26 par OTC CCA