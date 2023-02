Concert – Trio Per Vâri Kervarec Église Saint-Mélaine Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Moëlan-sur-Mer Le trio Per Vâri Kervarec donnera un concert sur la mémoire d’un peuple autour du célèbre BARZAZ BREIZH. jaffremarie@orange.fr +33 6 71 06 63 84 Église Saint-Mélaine Place de l’Église Moëlan-sur-Mer

