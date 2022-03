CONCERT | TRIO PASCAL Verdun, 24 mars 2022, Verdun.

CONCERT | TRIO PASCAL Eglise Jeanne d’Arc 6 place Georges Guérin Verdun

MUSIQUE CLASSIQUE

PROGRAMME

Joseph Haydn : Trio en mi bémol mineur « Le Rêve de Jacob »

Arvo Pärt : Spiegel im Spiegel

Johannes Brahms : Trio n°1 en si majeur op. 8

Franz Schubert : Trio n°2 en mi bémol ; majeur op. 100

Denis Pascal est l’une des figures les plus originales du piano français. Il se produit en France et dans le monde entier comme soliste et comme musicien de chambre. Sa collaboration et son enregistrement avec l’orchestre Les Siècles de François-Xavier Roth des deux concertos de Chopin ont renouvelé les sonorités de ces oeuvres emblématiques. Soucieux de garder une conscience historique du répertoire, Denis Pascal sort des sentiers battus et donne des concerts à la fois marquants et ouverts à tous. II est professeur au CNSM de Paris.

Alexandre Pascal : Diplômé du CNSM de Paris, il poursuit sa formation à la Chapelle Reine Elisabeth à Bruxelles avec Augustin Dumay. Il a aussi étudié avec Maurizio Fuchs. Il s’est produit avec l’Orchestre de Caen et l’Orchestre de chambre de Paris. Il a également une intense activité de chambriste aux côtés de Lorenzo Gatto, Gary Hoffmann, Pierre et Théo Fouchenerret, Hortense Cartier-Bresson, Éric Le Sage, Svetlin Roussev, Lise Berthaud… Il s’est produit dans le cadre de nombreux festivals et joue un violon Jean-Baptiste Vuillaume de 1854.

Aurélien Pascal entre à 14 ans au CNSM de Paris puis intègre l’Académie Kronberg avec Frans Helmerson. Il a été primé aux concours Feuermann à la Philharmonie de Berlin, Paulo Cello à Helsinki et Reine Elisabeth à Bruxelles. Sa carrière se déploie aux quatre coins du monde avec les orchestres de Monte-Carlo, de Liège, des Pays de la Loire, le Deutsches Radio Orchester, le Hong-Kong Sinfonietta. Il est également chambriste avec Augustin Dumay, András Schiff, Renaud Capuçon…Il joue un violoncelle fabriqué à Rome en 1703 par David Tecchler.

Alexandre Pascal : violon

Aurélien Pascal : violoncelle

Denis Pascal : piano

billetterie@transversales-verdun.com +33 3 29 86 10 10 https://transversales-verdun.com/

© Trio Pascal HD 1 – credit Bernard Martinez réduit réduit

