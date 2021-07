Piégut-Pluviers Piégut-Pluviers Dordogne, Piégut-Pluviers Concert Trio Papadopoulos Piégut-Pluviers Piégut-Pluviers Catégories d’évènement: Dordogne

Piégut-Pluviers

Concert Trio Papadopoulos Piégut-Pluviers, 17 août 2021-17 août 2021, Piégut-Pluviers. Concert Trio Papadopoulos 2021-08-17 – 2021-08-17 Église de Pluviers Pluviers

Piégut-Pluviers Dordogne Musique de chambre.

Trio : violon, violoncelle, piano.

Tarifs : adultes 15€, gratuit : moins de 16 ans et étudiants sur présentation de leur carte.

Sur réservation au bureau d’information touristique de Piégut 05 53 60 74 75. Musique de chambre.

