Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Gard 8 Méjannes-le-Clap “Invitation au voyage” Dorothée Fontcouberte, Lise Éléonore Ravot et Perrine Perrot vous convient à un concert violon, harpe et voix. ? Dimanche 5 juin – 21h ?Chapelle ? 8 €/adulte ; gratuit / -12 ans Infos 04 66 24 42 41 +33 4 66 24 42 41 Droits gérés

dernière mise à jour : 2022-03-22 par OFFICE DE TOURISME MEJANNES LE CLAP

