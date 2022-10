Concert : Trio Neuburger – Nemtanu – Korniluk

2022-10-18



2022-10-18 20:00:00 – 2022-10-18 Trois grands solistes s’unissent autour de leur amour de la musique de chambre pour explorer le répertoire du trio avec piano. Le génie du pianiste Jean-Frédéric Neuburger, soliste et compositeur à la carrière internationale. L’intensité de la violoniste Sarah Nemtanu, violon solo de l’orchestre National de France, soliste et chambriste renommée. La fougue du violoncelliste Grégoire Korniluk, personnalité riche et atypique, aussi à l’aise avec des grandes formations orchestrales classiques que dans des registres jazz ou métal.

Les œuvres de Mozart, Ravel, Beethoven, ou encore Kaija Saariaho vibrent désormais aux sons de leurs instruments. Aujourd’hui le Trio Neuburger-Nemtanu-Korniluk investit les grandes scènes avec la volonté d’offrir des interprétations toujours renouvelées au public, faisant résonner tout ce que ce répertoire peut avoir d’actuel pour les musiciens de leur génération. Artistes :

Jean-Frédéric Neuburger : piano

Sarah Nemtanu : violon

Grégoire Korniluk : violoncelle Programme :

Mendelssohn : Trio n° 1 Op. 49

Rachmaninov : Trio élégiaque n° 1 en sol mineur

Mendelssohn : Trio n° 1 Op. 49

Rachmaninov : Trio élégiaque n° 1 en sol mineur

Beethoven : Trio Op. 97 en Si bémol majeur « l'Archiduc »

