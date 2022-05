Concert Trio Nepell, 21 juillet 2022, .

Concert Trio Nepell

2022-07-21 – 2022-07-21

Nepell – « pas loin » en breton et gallois – c’est la rencontre de la chanteuse galloise Ffran May et des musiciens Neven Sébille-Kernaudour (uillean pipes, whistles, bombarde) et Yann Gourvil (guitares), rendant hommage au répertoire oral du Pays de Galle, contrée jumelle de la Bretagne de par sa langue. Le groupe tire son inspiration celtique des musiques de Bretagne, d’Irlande et d’Écosse. Quelle plus belle manière que la musique pour se rapprocher, et réaliser que nous ne sommes jamais si loin les uns des autres ?

