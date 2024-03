Concert Trio Medhi Chaïd Bourges, samedi 30 mars 2024.

Concert Trio Medhi Chaïd Bourges Cher

Megdhi Chaib en concert au Théâtre Jacques Cœur

Medhi CHAÏB: saxophoniste originaire de Châteauroux s’est plus particulièrement intéressé à la musique arabe mais pour lui ce n’est pas le style qui compte mais l’authenticité et le partage . Il tourne à travers le monde avec Naïssam Jalal et est aussi soucieux de transmission en assurant des ateliers.

Il est accompagné à la guitare par Joël VALADE et à la contrebasse par Michel THOUSEAU. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30

16 Rue Jacques Coeur

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

