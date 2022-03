Concert • Trio Mademoiselle Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Concert • Trio Mademoiselle Le Grand Sud, 10 juin 2022, Lille. Concert • Trio Mademoiselle

Le Grand Sud, le vendredi 10 juin à 20:00

Des guitares, du oud électrique, des machines, des voix : le trio inédit composé de Sofiane Saidi, Rodolphe Burger et Mehdi Haddab croise les influences du blues et du raï. Leur complicité les emmène au-delà des frontières, entre l’aventure et la transe. La soirée sera magique, inévitablement !

14/5 €

Une soirée en compagnie du Trio Mademoiselle, composé de Sofiane Saidi, Rodolphe Burger et Mehdi Haddab Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T20:00:00 2022-06-10T23:00:00

Lieu Le Grand Sud Adresse 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Ville Lille

Le Grand Sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

