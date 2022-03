CONCERT TRIO LDC Saint-Gervais-de-Vic Saint-Gervais-de-Vic Catégories d’évènement: Saint-Gervais-de-Vic

Sarthe

2022-05-15

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Gervais-de-Vic Sarthe EUR 5 8 Organisateur : EMI en partenariat avec l'OTVBA Contact : 02 43 35 04 05

Avec Sarah Colomb au violon et Simon Cheneveau à la guitare. Carl Cordelier, contrebasse Durée : 1h 14h: visite de l'arboretum par Mme Dutier 15 : Concert du Trio LDC

Contact : 02 43 35 04 05 Saint-Gervais-de-Vic

