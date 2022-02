Concert Trio « L » Piégon Piégon Catégories d’évènement: Drôme

Concert Trio « L » Piégon, 12 février 2022, Piégon. Concert Trio « L » Piégon

2022-02-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-12

Piégon Drôme Piégon EUR 15 15 Au programme :

– Trio des esprits – Ludwig van Beethoven

– Trio Dumky – Anton Dvorak piegon.centre-artistique@wanadoo.fr +33 4 75 27 10 43 http://www.art-piegon.org/ Piégon

