Composé des trois frères Samir, Wissam et Adnan, le virtuose Trio palestinien Joubran revient à l’IMA pour deux concerts exceptionnels en ouverture de l’événement Ce que la Palestine apporte au monde.

Issu d’une longue lignée de luthiers, voilà près de vingt ans que le Trio Joubran sillonne le monde, réinventant sans cesse le oud en puisant dans la musique classique arabe tout en laissant la part belle aux percussions, à l’improvisation et à des collaborations inédites. Depuis 2004, leur réputation n’a cessé de croître – de l’Olympia à Paris au Carnegie Hall de New York en passant par les Nations Unies. Compositeurs et musiciens virtuoses, ses membres se produisent en concert mais créent également pour le spectacle et le cinéma.

L’œuvre de ces natifs de Nazareth rend fondamentalement hommage à la Palestine. C’est aussi à travers les mots du célèbre poète Mahmoud Darwich, qu’ils ont mis en musique, que les Joubran célèbrent leur pays et les luttes de leur peuple.

Pour leur sixième album, The Long March, produit par Renaud Letang, ils se sont notamment associés au légendaire Roger Waters (Pink Floyd), pour le titre « Carry the Earth », dédié à tous ceux qui résistent pour leur terre. Le trio sera accompagné de Valentin Mussou au violoncelle et synthétiseur et des percussionnistes Youssef Hbeisch et Habib Meftah.

