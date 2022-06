Concert TRIO JOSHUA PEREZ

Concert TRIO JOSHUA PEREZ, 31 juillet 2022, . Concert TRIO JOSHUA PEREZ

2022-07-31 17:00:00 – 2022-07-31 Concert swing, bebop, jazz manouche et grands standards du jazz avec

TRIO JOSHUA PEREZ

Joshua PEREZ, guitare solo

Thomas QUÉRÉ, contrebasse

Léo WATREMEZ, guitare rythmique Concert swing, bebop, jazz manouche et grands standards du jazz avec

