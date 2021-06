Concert Trio Jazz – Trio Baleine Matreselva, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 20h à 22h30

payant

Matreselva est heureux d’accueillir le trio jazz Trio Baleine, le nouveau projet musical du guitariste jazz Miguel Castro.

Voir une baleine, c’est une rencontre.

Une rencontre avec une sorte d’évidence.

On ne cherche pas à imposer, à diriger. On regarde et on laisse aller.

Il y a une forme de plénitude et de sérénité dans ce moment.

Voilà l’évidence du trio baleine, une rencontre comme il y en a tant et pourtant.

Dès le départ une entente de musicien d’horizons divers. Une envie d’avancer, d’aller plus loin, plus profond dans le bleu de la musique.

Inspiré par le projet du musicien Jim Black « AlasNoAxis » la musique du trio baleine est un mélange de genre.

Les mélanges de l’acoustique, forme traditionnelle du trio sax guitare et batterie, accueillent les effets électriques et électroniques pour ne faire plus qu’un.

La baleine suit sa route, et nous montre le chemin.

Musiciens :

Miguel Castro, guitare compositions.

Pierre Martin, batterie compositions.

Benoit Meynier, saxophone compositions.

Matreselva 32, Rue du Hameau Paris 75015

12 : Porte de Versailles (195m) 8 : Lourmel (639m)



Contact :Matreselva progmatreselva@gmail.com https://www.matreselva.com/ https://www.facebook.com/matreselva

Matreselva