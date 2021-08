Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Concert Trio Jacob Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Concert Trio Jacob Pleurtuit, 13 août 2021, Pleurtuit. Concert Trio Jacob 2021-08-13 – 2021-08-13 Route de la Chapelle Chapelle Saint-Antoine

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Trio Jacob : Raphaël Jacob – Violon, Jérémy Pasquier – Alto, Sarah Jacob – Violoncelle. Organisé par Week-end de Musique Classique. A la Chapelle Saint-Antoine. Programme : Adagio et Fugue de Mozart KV404a

Trio op.11 N°1 Pleyel

