Concert Trio « Isabelle Seleskovitch » Arcy-sur-Cure, 28 août 2022, Arcy-sur-Cure.

Concert Trio « Isabelle Seleskovitch »

Hameau du Beugnon Sous le Chapiteau Arcy-sur-Cure Yonne Sous le Chapiteau Hameau du Beugnon

2022-08-28 – 2022-08-28

Sous le Chapiteau Hameau du Beugnon

Arcy-sur-Cure

Yonne

Arcy-sur-Cure

11 EUR La chanteuse Isabelle Seleskovitch vient présenter son répertoire mêlant standards du jazz et compositions originales parues dans son dernier album « About a Date ».

Elle sera accompagnée de ses musiciens Laurent Marode (piano) et Denis Dessallien (contrebasse) avec qui elle joue en trio depuis plusieurs années dans les meilleurs jazz clubs et festivals.

Élégance, chaleur et swing garantis !

dominique.regnier7@wanadoo.fr

La chanteuse Isabelle Seleskovitch vient présenter son répertoire mêlant standards du jazz et compositions originales parues dans son dernier album « About a Date ».

Elle sera accompagnée de ses musiciens Laurent Marode (piano) et Denis Dessallien (contrebasse) avec qui elle joue en trio depuis plusieurs années dans les meilleurs jazz clubs et festivals.

Élégance, chaleur et swing garantis !

Sous le Chapiteau Hameau du Beugnon Arcy-sur-Cure

dernière mise à jour : 2022-07-08 par