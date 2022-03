Concert “Trio in Uno” Dijon, 15 mars 2022, Dijon.

Concert "Trio in Uno" Théâtre de la Fontaine d'Ouche 15 Place de la Fontaine d'Ouche Dijon

2022-03-15

Dijon Côte-d’Or

14 EUR Concert de Musique Brésilienne avec le groupe “Trio in Uno” et avec des invités, des talents locaux.

Né de l’amitié entre les brésiliens Pablo Schinke (violoncelle), José Ferreira (guitare 7 cordes) et l’italienne Giulia Tamanini (saxophones), « Trio in Uno » est un ensemble inédit qui déborde d’énergie et de complicité. En alliant la saveur et la spontanéité de la musique populaire à l’expressivité de la musique classique, ils arrangent et interprètent la musique de grands compositeurs du Brésil tels Egberto Gismonti, Sergio Assad, Hermeto Pascoal, Marco Pereira, Radamés Gnattali. Ensemble, les trois musiciens construisent un solide son de groupe où le violoncelle, la guitare sept cordes et le saxophone se fondent dans un corps unique, vigoureux et raffiné, cristallisant ainsi Trio In Uno depuis 2014.

Réservation sur : https://www.billetweb.fr/trio-in-uno

Tarif plein : 14 €.

Tarif réduit (enfants, chômeurs, étudiants, intermittents) : 8 €.

Vous pouvez soit payer en ligne, soit à l’entrée du concert, en espèce, chèque ou CB (avec ou sans contact).

Vente de boissons et petite restauration sur place.

Théâtre de la Fontaine d’Ouche 15 Place de la Fontaine d’Ouche Dijon

