Concert – Trio In Beve – Les Incontournables de la Musique Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Concert – Trio In Beve – Les Incontournables de la Musique Bazouges-la-Pérouse, 5 août 2022, Bazouges-la-Pérouse. Concert – Trio In Beve – Les Incontournables de la Musique La Ballue Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse

2022-08-05 – 2022-08-05 La Ballue Château de la Ballue

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Concert de trois musiciens classiques de talent pour un concert divertissant, pas si classique que cela, dans le cadre privilégié du château de la Ballue. Frédéric Bernard et Éric Franceries à la guitare, Igor Kirichenko au violoncelle.

Ces 3 talents vous proposent un programme en quatre parties : Classique, Opéra, Jazz et Musique de films, représentant des thèmes très connus, appartenant au patrimoine musical : musiques de Albinoni,

Albeniz, Rossini, Bizet, Kosma, Dave Brubeck, Nino Rota, Théodorakis… Plus d’informations prochainement. chateau@la-ballue.com +33 2 99 97 47 86 Concert de trois musiciens classiques de talent pour un concert divertissant, pas si classique que cela, dans le cadre privilégié du château de la Ballue. Frédéric Bernard et Éric Franceries à la guitare, Igor Kirichenko au violoncelle.

Ces 3 talents vous proposent un programme en quatre parties : Classique, Opéra, Jazz et Musique de films, représentant des thèmes très connus, appartenant au patrimoine musical : musiques de Albinoni,

Albeniz, Rossini, Bizet, Kosma, Dave Brubeck, Nino Rota, Théodorakis… Plus d’informations prochainement. La Ballue Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse La Ballue Château de la Ballue Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville La Ballue Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse Departement Ille-et-Vilaine

Concert – Trio In Beve – Les Incontournables de la Musique Bazouges-la-Pérouse 2022-08-05 was last modified: by Concert – Trio In Beve – Les Incontournables de la Musique Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse 5 août 2022 Bazouges la Pérouse ille-et-vilaine

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine