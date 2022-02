Concert Trio Hégoak Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Concert Trio Hégoak
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

2022-02-27 18:00:00
église du village SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan
Hautes-Pyrénées

Eglise du village

Hegoak est un trio composé d'un chanteur baryton, d'un violon et d'une flûte à bec sopranino/saxophoniste qui puise son inspiration dans la chanson traditionnelle basque et pyrénéenne. La musique sacrée côtoie aussi bien la ''Piémontaise'', la ''Fête basque'' que le célèbre air ''Hegoak''

eglise.aurelouron@free.fr
+33 5 62 39 50 81
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php

