Concert – Trio Garbedian Zerbato Sarrau Plérin, 3 avril 2022, Plérin.

Concert – Trio Garbedian Zerbato Sarrau Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

2022-04-03 16:00:00 – 2022-04-03 17:30:00 Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin Côtes d’Armor Plérin

Première partie avec les classes de percussions et piano (X.Garbedian et C.Zerbato)

Les trois musiciens proposeront une création autour de divers courants de la musique contemporaine tels que les musiques répétitives, sérielles, concrètes et électroniques.

Le tout teinté de couleurs actuelles avec un instrumentarium hybride entre acoustique et électronique.

La première partie sera assurée par les élèves des classes de piano et de percussions de l’école de musique de Plérin. Ils interpréteront des créations musicales sur le thème des musiques répétitives.

Céline Zerbato – piano préparé

Xavier Garabedian – batterie, électronique

Krystian Sarrau – synthétiseur modulaire

lecap@ville-plerin.fr +33 2 96 79 86 00 https://www.ville-plerin.fr/

