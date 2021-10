Bizanos Bizanos Bizanos, Pyrénées-Atlantiques Concert: Trio Fauthous Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Concert: Trio Fauthous Bizanos, 13 novembre 2021, Bizanos. Concert: Trio Fauthous 2021-11-13 18:30:00 – 2021-11-13 Chemin Henri IV Château de Franqueville

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos 11.5 11.5 EUR Eric, Aurélie et Jean-Philippe Fauthous présentent le programme Russe. Récital de piano, violon et violoncelle.

Organisé par l’association “Entrée des artistes” au château de Franqueville à Bizanos. Eric, Aurélie et Jean-Philippe Fauthous présentent le programme Russe. Récital de piano, violon et violoncelle.

