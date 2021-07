Crest-Voland Crest-Voland Crest-Voland, Savoie Concert Trio Euterpe, Hélène Devilleneuve, hautbois et Virgninie Michel, violon Crest-Voland Crest-Voland Catégories d’évènement: Crest-Voland

Savoie

Concert Trio Euterpe, Hélène Devilleneuve, hautbois et Virgninie Michel, violon Crest-Voland, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Crest-Voland. Concert Trio Euterpe, Hélène Devilleneuve, hautbois et Virgninie Michel, violon 2021-07-30 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-30 Eglise de la Nativité de Notre Dame Chef-Lieu

Crest-Voland Savoie Crest-Voland Jean-Pierre LACOUR violon, Denis BOUEZ alto, François MICHEL Violoncelle +33 4 79 31 62 57 http://artetculture-arly.org/ dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Crest-Voland, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Crest-Voland Adresse Eglise de la Nativité de Notre Dame Chef-Lieu Ville Crest-Voland