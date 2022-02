CONCERT TRIO ENOS Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

CONCERT TRIO ENOS Centre culturel G. Zaug 18 rue de la Franche Pierre Remiremont

2022-02-27 16:00:00 – 2022-02-27 17:30:00

Remiremont Vosges Remiremont Le Trio Enos propose un programme lyrique diversifié, allant de Mozart à Whitacre, en passant par Rachmaninov ou Villa Lobos. La soprane Mary-Lee Jacquier est accompagnée au violon par Philippe Bruère et au piano par Romary Arnould. Une heure de voyage en musique à travers le monde et le temps pour le plaisir des mélomanes qui retrouveront de grands airs connus, où il est question de soupirs, d’amour, du soir, de la lune et de bien d’autres choses. Une évasion bienvenue… +33 6 81 24 22 10 Musique à Remiremont

