Concert Trio Eleganza Varaignes, 13 août 2021, Varaignes.

Concert Trio Eleganza 2021-08-13 19:00:00 – 2021-08-13 20:00:00

Varaignes Dordogne Varaignes

EUR 12 12 Laure Volpato violoncelle, Rany Boechat chant et Renata Bittencourt piano. Composé d’artistes franco-brésiliennes, le Trio Eleganza, exprime sa singularité à travers un programme sans frontières, lequel témoigne de la rencontre culturelle et complicité de ces talentueuses musiciennes. S’entrecroisent musique classique, populaire, airs d’opéra… une invitation au voyage en des contrées hautes en couleurs et émotions.

+33 6 82 03 70 38

dernière mise à jour : 2021-07-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin