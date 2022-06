CONCERT – TRIO DARUMA, 19 juillet 2022, .

CONCERT – TRIO DARUMA



2022-07-19 – 2022-07-19

Concert – Trio Daruma

par Françoise Gascoin, flûte, Tatiana Nicol, alto, Anne Fiard-Vileyn, harpe.

Le trio Daruma est né de la rencontre des trois musiciennes, autour de la Sonate de Claude Debussy (1915), œuvre phare de la musique de chambre du XXe siècle.

Cette formation originale, par son alliance subtile des différents timbres de la flûte, de l’alto et de la harpe, continue d’inspirer de nombreux compositeurs, tel Toru Takemitsu (1930-1996) avec son trio en hommage à Debussy.

Affirmant leur goût pour les musiques des XXe et XXIe siècles, les trois musiciennes collaborent régulièrement à des créations avec les compositrices Graciane Finzi, Rika Suzuki ou le compositeur Paul Boissieux… Goût que les trois artistes transmettent avec passion au public et à leurs élèves au Conservatoire de musique et de danse de Lorient.

Programme :

Claude Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe (1915)

Toru Takemitsu : And then I knew ’twas wind (1992)

Jacques Ibert : Deux interludes (1946)

