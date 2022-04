CONCERT TRIO COVER Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef

CONCERT TRIO COVER Grand Escalier de Tharon Boulevard de l'Océan Saint-Michel-Chef-Chef

2022-07-15 21:00:00 – 2022-07-15 21:00:00 Grand Escalier de Tharon Boulevard de l'Océan

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Ce groupe Nantais ranimera, pendant une soirée unique, les grands classiques du Pop/Rock aux notes dansantes et joyeuses, de Supertramp et U2 à ACDC, Pink Floyd et bien d’autres encore…. Grand Escalier de Tharon Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

