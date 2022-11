CONCERT – TRIO CORDENSTOCK Gondrecourt-le-Château Gondrecourt-le-Château Catégories d’évènement: Gondrecourt-le-Château

Meuse Gondrecourt-le-Château 10 EUR Le trio Cordenstock rassemble 3 musiciens passionnés de musiques traditionnelles : Jean-Claude Condi, Jean-Louis Mille et François Brochet.

Jean-Claude Condi est luthier, archetier et musicien. Il a installé son premier atelier en 1985. Il est depuis 2001 installé à Mirecourt et fabrique essentiellement des nyckerlharpas, instruments traditionnels suédois. Jean-Claude Condi a aujourd’hui une renommée internationale.

Ami de longue date de Jean-Claude Condi, Jean-Louis Mille pratique le nyckelharpa depuis 1984. Il joue notamment sur le premier nyckelharpa de Jean-Claude Condi.

François Brochet est directeur d’école de musique, multi-instrumentiste, passionné de musiques traditionnelles. Il anime des ateliers qui rassemblent de nombreux musiciens et participe régulièrement à des sessions irlandaises.

Le trio Cordenstock vous propose un voyage musical en Suède porté par des mélodies subtiles, des timbres étranges et des rythmes surprenants.

Le concert sera ponctué de courtes pièces musicales jouées sur des copies d’instruments anciens, illustrant ainsi l’évolution du nyckelharpa dans le temps. +33 6 79 89 98 70 JL Mille

