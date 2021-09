Cremps Cremps Cremps, Lot Concert : Trio Contrastes Cremps Cremps Catégories d’évènement: Cremps

Lot

Concert : Trio Contrastes Cremps, 24 septembre 2021, Cremps. Concert : Trio Contrastes 2021-09-24 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-24

Cremps Lot Billetterie sur place, 1h avant le concert ou sur festik : https://classicahors.festik.net/ Billetterie sur place, 1h avant le concert ou sur festik : https://classicahors.festik.net/ @Saison culturelle Lalbenque dernière mise à jour : 2021-09-17 par OT CVL Lalbenque – Limogne

Détails Catégories d’évènement: Cremps, Lot Autres Lieu Cremps Adresse Ville Cremps lieuville 44.38881#1.59985